В Кургане владельцы нового магазина выиграли спор о парковке у департамента архитектуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская продуктовая сеть «Метрополис» выиграла спор у городского департамента архитектуры. Чиновники пытались заставить коммерсантов получить разрешение на отклонение от утвержденных параметров нового магазина якобы в связи с недостатком парковочных мест, но проиграли в арбитраже. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к городским властям.

«Компания „Метрополис“ больше года добивалась разрешения для недавно построенного магазина. Департамент архитектуры и земельных отношений требовал получить новое разрешение на объект, аргументируя это необходимостью размещения парковки. Коммерсанты подали иск в арбитражный суд, который встал на их сторону», — рассказали источники. Спор касался строящегося магазина на улице К. Мяготина, 75.

Информация нашла подтверждение в судебных материалах. Общество с ограниченной ответственностью «Гермес» (одно из юридических лиц из структуры компании «Метрополис») обратилось в арбитражный суд Курганской области с заявлением о признании незаконным отказа в мае 2024 года департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана о внесении изменений в разрешение на строительство от сентября 2020 года. Суд согласился с бизнесменами.

Чиновники подали жалобу, в которой настаивали, что застройщику нужно получить специальное разрешение на отклонение от установленных норм по парковочным местам, так как текущие документы не позволяют использовать участок для парковки автомобилей. На земельном участке с объектом магазина парковок нет, поэтому разрешение на дополнительное количество парковочных мест обязательно. По правилам города Кургана для магазина площадью 976 кв. м нужно 28 машиномест. Также проект требует увеличить площадь торгового зала, из-за чего объект станет вместительнее и должен пройти государственную экспертизу.

Суд отклонили жалобу чиновников. Было указано, что изменение характеристик площади объекта не повлекло изменений в его назначении. Он остался магазином, на который уже давалось разрешение на использование, в том числе в части парковочных мест. Изначально, при выдаче разрешения на строительство, существовала прежняя проектная документация земельного участка. Какие-либо претензии, при выдаче разрешения на строительство, относительно количества парковочных мест, у уполномоченного органа отсутствовали. Поэтому действия чиновников нарушали права компании на предпринимательскую деятельность. На департамент возложена обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества «Гермес» путем внесения изменений в разрешение на строительство.

Редакция обратилась за комментариями, было ли исполнено решение, к представителям администрации города. Ответ ожидается.