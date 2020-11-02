Роскомнадзор поможет защитить персональные данные россиян

Разработчикам, которые взаимодействуют с персональными данными, помогут защитить личную информацию россиян. О готовности юридически поддержать соответствующие сервисы заявил Роскомнадзор.
«Роскомнадзор готов оказывать необходимую разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их проектирования», — сказано на сайте ведомства. Новый подход органа упростит или даже исключит проверки сервисов, которые необходимы для развития цифровой экономики.
Письмо с предложением правовой поддержки Роскомнадзор направил в ПАО «Сбербанк» и Ассоциацию больших данных. Ведомство напомнило, что при взаимодействии с персональными данными россиян сервисы обязаны действовать строго в соответствии с законодательством РФ.
21 августа разгорелся скандал из-за данных медицинских карт в Тюменской области. Документы просто выкинули в лесу. В октябре «Сбербанк» анонсировал создание сервиса, который начнет сопоставлять транзакции клиентов банка с их геолокацией, напоминает агентство Nation news. При этом банк заявил о возможном повышении комиссии на пользование пластиковыми картами, пишет «Национальная служба новостей».
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