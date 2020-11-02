Роскомнадзор поможет защитить персональные данные россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роскомнадзор. Екатеринбург, роскомнадзор
Роскомнадзор юридически поможет разработчикам защитить персональные данные граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Разработчикам, которые взаимодействуют с персональными данными, помогут защитить личную информацию россиян. О готовности юридически поддержать соответствующие сервисы заявил Роскомнадзор.

«Роскомнадзор готов оказывать необходимую разработчикам сервисов правовую поддержку в вопросах организации защиты персональных данных, начиная с момента их проектирования», — сказано на сайте ведомства. Новый подход органа упростит или даже исключит проверки сервисов, которые необходимы для развития цифровой экономики.

Письмо с предложением правовой поддержки Роскомнадзор направил в ПАО «Сбербанк» и Ассоциацию больших данных. Ведомство напомнило, что при взаимодействии с персональными данными россиян сервисы обязаны действовать строго в соответствии с законодательством РФ.

21 августа разгорелся скандал из-за данных медицинских карт в Тюменской области. Документы просто выкинули в лесу. В октябре «Сбербанк» анонсировал создание сервиса, который начнет сопоставлять транзакции клиентов банка с их геолокацией, напоминает агентство Nation news. При этом банк заявил о возможном повышении комиссии на пользование пластиковыми картами, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...