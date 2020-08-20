Больничные карты более сотни тюменцев выкинули в лесу

В Тюмени в лесу нашли выброшенными 109 медкарт беременных и рожениц из местной поликлиники №3 и тринадцати умерших пациентов присоединенной к ней поликлиники №7. За раскрытие персональных данных на руководство медицинского учреждения было заведено административное дело, сообщает прокуратура Тюменской области. Руководство поликлиники №3 с выводами ведомства не согласно и собирается в суд.
«Прокуратура округа вручила главному врачу городской поликлиники №3 представление об устранении нарушений закона. Кроме того, возбудила в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 13.11 КоАП РФ — нарушение законодательства в области персональных данных», — отметили в пресс-службе ведомства. Медицинские карты пациентов обнаружила 14 августа обычная тюменка в двух километрах от садового сообщества «Ривьера». Документы собрали специалисты регионального Роскомнадзора и передали их в прокуратуру.
В результате расследования прокуроры пришли к выводу, что медкарты не передавались на утилизацию и наказала хранившую их поликлинику. В самом медучреждении не согласны с решением ведомства и утверждают, что документы были переданы в запакованных пакетах компании, занимавшейся утилизацией. «Значит, они почему-то вскрыли пакеты несмотря на то, что нельзя этого делать. Внутри поликлиники будет проведено служебное расследование, почему не были составлены списки переданных медицинских карт», — отметил главврач поликлиники №3 Сергей Нагибин. И отметил, что будет подавать в суд на утилизирующую компанию. Однако отказался сообщить ее название, сославшись на то, что медучреждение разорвало с ними контракт.
Все медицинские карты были переданы на хранение в поликлинику №13. Ранее URA.RU сообщало, что пациентка обвинила врачей городской поликлиники №17 в мошенничестве — якобы ее сына записывали на приемы два раза.
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