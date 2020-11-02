02 ноября 2020

Свердловский чиновник рассказал, когда кончится эпидемия COVID

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Пресс-подход заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. Екатеринбург, креков павел, левина ирина
Павел Креков рассказал о вакцинации от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Эпидемия коронавируса сойдет на нет к февралю будущего года, когда большинство населения поставит прививки от коронавируса. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

«Совсем скоро начнется вакцинация от ковида. Если вспомнить слова министра здравоохранения, который говорил, что где-то к февралю можно вздохнуть с облегчением, это действительно так», — заявил Креков. Он добавил, что прививки всем будут ставить бесплатно. Предполагается, что использовать будут два вида российской вакцины.

Креков уточнил, что в среднем антитела у тех, кто уже испытал вакцину, появляются на 42 день. Однако он отметил, что у некоторых иммунитет появлялся и через три недели после вакцинации. Также Креков, который также испытал на себе вакцину от коронавируса, рассказал, что поставил вторую фазу вакцины и не чувствовал никакого дискомфорта за весь период.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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