Свердловский чиновник рассказал, когда кончится эпидемия COVID

Павел Креков рассказал о вакцинации от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эпидемия коронавируса сойдет на нет к февралю будущего года, когда большинство населения поставит прививки от коронавируса. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

«Совсем скоро начнется вакцинация от ковида. Если вспомнить слова министра здравоохранения, который говорил, что где-то к февралю можно вздохнуть с облегчением, это действительно так», — заявил Креков. Он добавил, что прививки всем будут ставить бесплатно. Предполагается, что использовать будут два вида российской вакцины.

Креков уточнил, что в среднем антитела у тех, кто уже испытал вакцину, появляются на 42 день. Однако он отметил, что у некоторых иммунитет появлялся и через три недели после вакцинации. Также Креков, который также испытал на себе вакцину от коронавируса, рассказал, что поставил вторую фазу вакцины и не чувствовал никакого дискомфорта за весь период.