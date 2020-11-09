Минздрав РФ предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе

Необоснованный прием антибиотиков при коронавирусе может ухудшить состояние организма. Об этом сообщил главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
«Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента», — приводит РИА «Новости» слова Козлова. Микробиолог уточнил, что прием этих лекарств иногда может привести к угрозе жизни.
Специалист призвал не покупать такие препараты без рецепта врача. По данным Козлова, порядка 90% больных коронавирусом принимают антибиотики. Микробиолог считает, что в будущем это приведет к тому, что организм будет хуже их воспринимать.
Ранее врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев заявил, что бесконтрольный прием противовирусных препаратов может привести к неожиданным последствиям для иммунной системы человека. Он сообщил, что невозможно предугадать, как организм отреагирует на их прием.
Всемирная организация здравоохранения собирается получить первые вакцины от коронавируса уже к марту 2021 года. Это может изменить ситуацию с пандемией, считают в организации, пишут «Невские новости».
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