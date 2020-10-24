Названы опасные последствия самолечения при коронавирусе

Бесконтрольный прием противовирусных препаратов может привести к неожиданным последствиям для иммунной системы человека. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.
«Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система?» — сказал Щепеляев. По его словам, бесконтрольный прием таких препаратов может нарушить баланс в организме и в итоге вся иммунная система может разактивироваться.
Также врач объяснил, что может случиться, если начать самостоятельно принимать антибиотик азитромицин, который назначают при лечении коронавируса, чтобы предотвратить бактериальную пневмонию. Для людей, не имеющих хронических заболеваний, не может возникнуть серьезных последствий, считает эксперт. Максимум, их ждет небольшая аллергическая реакция в случае передозировки, заключил аллерголог-онкоиммунолог.
Ранее Щепеляев спрогнозировал острую нехватку лекарств в аптеках и больничной сети. По его словам, в России не подготовили запас необходимых препаратов.
Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что пик коронавируса в России ожидается 7 ноября, передает агентство Nation News. В этот день может быть выявлено до 20 тысяч случаев заражения.
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