11 ноября 2020

В центре Гамалеи рассказали о побочных эффектах вакцины от COVID

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В ходе финальных испытаний вакцины побочных эффектов не выявлено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Побочных эффектов вакцины «Спутник V», помимо тех, что были выявлены на первой-второй фазе испытаний препарата, выявлено не было. До конца года этим препаратом привьют более 1,5 млн человек. Об этом журналистам рассказал директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Все побочные эффекты, которые перечислены в инструкции по применению, которые были получены в результате исследований на первой-второй фазе, они подтвердились и на такой большой выборке, как 16 тыс. человек. Никаких серьезных побочных эффектов, кроме тех, которые уже были зафиксированы <…>, никаких новых побочных эффектов на большой выборке обнаружено не было», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Он напомнил, что в числе основных побочных эффектов — повышение температуры до 38 градусов максимум на два дня, покраснение в месте укола, головная боль и дискомфорт в мышцах. Все это возникает у 15-17% вакцинированных. Как подчеркнул эксперт, до конца года «Спутником V» привьют больше 1,5 млн россиян. Ранее, как напоминает RT, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что производители запускают массовое производство российской вакцины. Препарат вышел в гражданский оборот и начал распространяться по регионам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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