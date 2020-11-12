Назван новый срок ограничений по коронавирусу в Перми

Первые серьезные послабления ограничений из-за COVID-19 могут быть к маю 2021 года Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусные ограничения в Пермском крае будут действовать минимум до середины апреля. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что региональные власти именно на этот период разработали план по усилению и смягчению ограничений, зависящих от суточного прироста числа заболевших COVID-19.

«Сейчас в планах стоит прогноз по ограничениям до середины апреля 2021 года. А там уже будут смотреть, можно ли праздники майские проводить или опять всем на дачи поехать предложат», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что новый план включает в себя в том числе и вакцинацию от коронавируса, которая начнется в феврале 2021 года.

Сообщается, что речь идет об ограничения вообще. Решения об усилении или смягчении ограничений будет приниматься в зависимости от суточного прироста заболевших. Данную информацию подтвердили в краевой администрации. «Безусловно, ужесточение или смягчение ограничений напрямую зависит от роста или снижения количества заболевших», — сообщили в пресс-службе администрации региона. Вопрос о сроках действующих ограничений там оставили без комментариев.

В Пермском крае в минувшие сутки выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд с начала пандемии. С 16 ноября заведениям общепита запретили работать по ночам, а школьников и студентов пяти крупнейших городов региона переводят на дистанционное обучение.