Губернатор Махонин отправил школьников на дистанционное обучение

Школьники пяти крупных городов Пермского края будут учиться удаленно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школы пяти городов Пермского края отправят учеников на дистанционное обучение. Решение принято оперштабом по борьбе с распространением коронавируса, указано на сайте правительства края.

«В Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском обучение школьников 5-11 классов, учащихся техникумов и колледжей, а также все дополнительное образование детей переводится в дистанционный режим. Рекомендации будут даны и вузам», — отмечают в пресс-службе краевого правительства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пояснил, что решение принято исходя из того, что «именно в этих городах наблюдается наиболее интенсивный рост заболеваемости». Махонин заявил, что во время дистанта школьники должны оставаться дома, а не гулять по торговым центрам, поэтому несовершеннолетние не смогут посещать ТЦ без сопровождения родителей (за исключением продуктовых отделов).

Глава пермского Роспотребнадзора Виталий Костарев, в свою очередь, отметил, что ежесуточный прирост заболеваемости COVID-19 в Прикамье составляет 1,3. Это выше, чем в среднем по стране (1,1). Недельный показатель заболеваемости увеличился с 18 до 49 человек на 100 тысяч населения. URA.RU писало, что оперштаб также ограничил работу общепита в ночные часы. Ограничение вводится с 16 ноября и будет действовать 28 дней.