12 ноября 2020
11 ноября 2020

В Перми резко выросло количество заразившихся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми. Пермь, объявление вход без масок запрещен, объявление о соблюдении дистанции
В Перми усиливают карантинные ограничения из-за коронавируса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее был выявлен 201 случай инфицирования COVID-19.

«Пермский край — 210 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 15 965 случаев заболевания COVID-19.

За время пандемии скончались 758 пермяков (+7 за сутки) с коронавирусом, в том числе 458 человек (+5 за сутки) непосредственно от COVID-19. За это же время от болезни оправились 10 716 человек (+178 за последние сутки).

В регионе стали усиливать карантинные мероприятия. Введены ограничения на работу общепита в ночное время, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а ледовый город на эспланаде строить не будут.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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