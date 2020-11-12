В Перми резко выросло количество заразившихся коронавирусом

В Перми усиливают карантинные ограничения из-за коронавируса Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее был выявлен 201 случай инфицирования COVID-19.

«Пермский край — 210 [новых случаев заражения коронавирусом]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего в регионе подтверждено 15 965 случаев заболевания COVID-19.

За время пандемии скончались 758 пермяков (+7 за сутки) с коронавирусом, в том числе 458 человек (+5 за сутки) непосредственно от COVID-19. За это же время от болезни оправились 10 716 человек (+178 за последние сутки).

В регионе стали усиливать карантинные мероприятия. Введены ограничения на работу общепита в ночное время, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, а ледовый город на эспланаде строить не будут.