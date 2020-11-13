В Москве мужчина с кастетом напал на российского бойца ММА Сергея Харитонова. Об этом сообщил сам спортсмен.
По словам бойца ММА, нападавшего он не знает. Мужчина нанес ему несколько ударов кастетов. Харитонов находится в больнице. «Состояние не очень хорошее и врачи проводят консилиум, отпускать его домой или нет», — цитирует «
Позже боец смешанных единоборств Руслан Абдо заявил, что на Харитонова напал спортсмен Адам Яндиев. «Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал нос. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом», — передает слова Абдо «РЕН.ТВ». Он отметил, что у нападавшего «с головой непорядок». Харитонов написал объяснение и заявление в полицию по факту драки.
Харитонов соревнуется в смешанных единоборствах с 2000 года, он имеет контракт с американской организацией Bellator. На его счету в ММА 40 боев. 32 из них он завершил победой. Также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.
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