13 ноября 2020

В Москве избили бойца ММА Харитонова. Ему потребуется операция

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по смешанным единоборствам
У Харитонова диагностировали перелом носа Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Москве мужчина с кастетом напал на российского бойца ММА Сергея Харитонова. Об этом сообщил сам спортсмен.

По словам бойца ММА, нападавшего он не знает. Мужчина нанес ему несколько ударов кастетов. Харитонов находится в больнице. «Состояние не очень хорошее и врачи проводят консилиум, отпускать его домой или нет», — цитирует «Федеральное агентство новостей» адвоката потерпевшего. По информации ТАСС, Харитонову необходима операция из-за перелома носа, полученного в драке.

Позже боец смешанных единоборств Руслан Абдо заявил, что на Харитонова напал спортсмен Адам Яндиев. «Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал нос. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом», — передает слова Абдо «РЕН.ТВ». Он отметил, что у нападавшего «с головой непорядок». Харитонов написал объяснение и заявление в полицию по факту драки.

Харитонов соревнуется в смешанных единоборствах с 2000 года, он имеет контракт с американской организацией Bellator. На его счету в ММА 40 боев. 32 из них он завершил победой. Также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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