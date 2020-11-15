Работодатели откажутся от оплаты больничных

Выплата больничных перестанет зависеть от работодателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 2021 года в России начнут действовать новые правила оплаты больничных листов. Согласно документу, разработанному в Минтруда, выплаты заболевшему или ушедшему в декрет сотруднику будет платить не работодатель, а Фонд социального страхования (ФСС).

Заболевший или получивший травму сотрудник обязан передать на работу больничный, а оттуда его в течение пяти календарных дней перенаправят в ФСС. В течение 10 дней работнику выплатят деньги напрямую из фонда.

«Важный нюанс: если здоровье труженика повредилось из-за неудачной попытки свести счеты с жизнью или в результате совершения преступления, эти данные тоже придется сообщить на работу», — поясняет газета «Московский комсомолец».

Издание отмечает, что у нововведение решает две ключевые проблемы: во-первых, бизнес будет тратить оборотные средства на выплаты работникам, во-вторых, сотрудник не будет зависеть от финансового положения компании, в которой трудится в данный момент. В документе Минтруда поясняется, выплаты будут проводить по листкам нетрудоспособности, в случаях производственной травмы, и по беременности и родам. Также в рамках больничного из ФСС будут идти напрямую единовременная выплата женщинам при постановке на учет на ранних сроках беременности, за рождение ребенка и ежемесячное пособие по уходу за малышом до 1,5 лет.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил давать больничный родителям детей до 14 лет, которые находятся на домашнем обучении, напоминает Nation News. Депутат пояснил, что многие семьи вынуждены самостоятельно решать проблему, когда из-за внеплановых каникул школьник остается дома один, так как не все могут взять отпуск у работодателей.