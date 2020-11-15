Глава Минтранса РФ заразился коронавирусом

Министр транспорта России Виталий Савельев ушел на самоизоляцию, поскольку его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
«Тест на коронавирус, сданный министром транспорта Виталием Савельевым, показал положительный результат, — сообщили в министерстве. — В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Там добавили, что обязанности чиновника временно будет исполнять его первый зам — глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
Виталий Савельев, как напоминает RT, был назначен главой Минтранса РФ 10 ноября. До этого он больше 10 лет руководил авиакомпанией «Аэрофлот».
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