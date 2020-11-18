Михаила Меня задерживают из-за хищения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Совет Федерации дал разрешение на задержание бывшего министра строительства и ЖКХ, а ныне аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Об этом сообщает издание РБК.

«В Совет Федерации поступило представление от Генпрокуратуры с просьбой задержать аудитора. Позже верхняя палата парламента дала согласие на это», — отмечается в сообщении.

По некоторым данным, задержание может быть связано с хищениями из бюджета Ивановской области на 700 млн рублей. Мень в 2005—2013 годах занимал должность губернатора этого региона.