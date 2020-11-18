Экс-министра строительства РФ Михаила Меня разрешили задержать. Причина

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Рабочий визит заместителя председателя Правительства Российской Федерации в Дегтярск. Свердловская область, мень михаил
Михаила Меня задерживают из-за хищения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Совет Федерации дал разрешение на задержание бывшего министра строительства и ЖКХ, а ныне аудитора Счетной палаты Михаила Меня. Об этом сообщает издание РБК.

«В Совет Федерации поступило представление от Генпрокуратуры с просьбой задержать аудитора. Позже верхняя палата парламента дала согласие на это», — отмечается в сообщении.

По некоторым данным, задержание может быть связано с хищениями из бюджета Ивановской области на 700 млн рублей. Мень в 2005—2013 годах занимал должность губернатора этого региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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