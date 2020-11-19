Губерниев оценил шансы Черчесова остаться у руля сборной России

Дмитрий Губерниев считает, что Станиславу Черчесову стоит измениться Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отставка главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после разгромного поражения от Сербии (0:5) не станет панацеей. Об этом в разговоре с URA.RU заявил спортивный журналист, комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я не уверен, что сейчас отставка — это панацея. Я считаю, что тренерский штаб Станислава Черчесова, где великолепный [ассистент главного тренера Мирослав] Ромащенко, может проявить мысль для того, чтобы нам успешно выступить на чемпионате Европы-2021, но дальше мы загадывать пока не будем», — высказал свою точку зрения Губерниев в разговоре с корреспондентом агентства.

По мнению спортивного комментатора, Черчесову следует измениться, чтобы сборная России по футболу начала добиваться успехов. «Станислав мастер мотивации. Он огромный молодец, но то, что мы сейчас видим — что нужно действительно пройти через свое я, через какие-то трудности, связанные со своим характером, пониманием футбола и стать просто лучше. Он в состоянии это сделать. Он очень умный человек, поэтому я не стал бы сейчас говорить о стопроцентной отставке», — подчеркнул Губерниев.

В групповом матче в Лиге Наций УЕФА сборная России по футболу разгромно проиграла Сербии со счетом 0:5, напоминает «Национальная служба новостей». Это поражение усложнило национальной команде попадание на чемпионат мира-2022. В разговоре с URA.RU футбольный комментатор Георгий Черданцев сказал, что сборная России уступила сербам из-за того, что в ее составе отсутствовали незаменимые футболисты. Сам Черчесов не стал вызывать в команду на ноябрьские матчи нападающего Артема Дзюбы из-за скандала с его интимным видео.