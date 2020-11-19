Сборная России по футболу крупно проиграла Сербии со счетом 0:5 Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Сборная России по футболу разгромно проиграла команде Сербии, так как в ее составе отсутствовало несколько незаменимых игроков. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил спортивный журналист, футбольный комментатор на телеканале «Матч-ТВ» Георгий Черданцев.

«В сборной России отсутствовало шесть, а то и семь игроков основного состава. У нас есть игроки незаменимые, то есть настолько не высокий уровень футболистов, к большому сожалению, которые приходят из молодежной сборной в том числе. Им дали шанс, они его не использовали, забив ноль мячей в матче с Молдавией», — рассказал URA.RU Черданцев.

По словам комментатора, сегодняшний уровень российского футбола можно понять по тому, как российские клубы выступают в европейских первенствах. «Мне кажется немножко на эмоциях мы все забыли, что наши клубы одержали ноль побед Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Посмотрите на турнирную таблицу, на каких местах находятся наши прекрасные коллективы — „Зенит“, „Локомотив“, „Краснодар“ и „ЦСКА“. А это команды, чьи представители играют в сборной России», — подчеркнул Черданцев.

Несмотря на крупное поражение в Сербии, вопрос об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова не должен подниматься, считает собеседник агентства. «Мы видели, что команда явно была нацелена на победу [в матче с Сербией]. Побежали в атаку с первых минут, но если человек не попадает в семиметровый створ ворот, о чем можно разговаривать? Пропустили [гол] первым же ударом по своим воротам с рикошета, и все, игра развалилась. Почему? Это скорее тренерский вопрос, но мне кажется говорить об отставке [Станислава Черчесова]… После того, как набрали восемь очков в очень сложной группе. Это совершенно нормальный результат», — заключил Черданцев.

Поражение от сборной Сербии не дало российской команде занять первое место в группе международного турнира Лиги Наций УЕФА, пишет RT. Разгром в Белграде стал самым крупным с 2004 года, когда сборная России проиграла Португалии со счетом 1:7.