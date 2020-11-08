Дзюба пропустит ближайшие матчи из-за скандала со сливом видео

Артем Дзюба не будет участвовать в ноябрьских матчах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не будет участвовать в ноябрьских матчах команды из-за появления в сети его интимного видео. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», — приводит ТАСС слова Черчесова. По его словам, инцидент с выложенным видео больше не будет обсуждаться в команде.

При этом Черчесов отказался развернуто комментировать инцидент. Он считает, что весь состав команды должен сконцентрироваться на подготовке к предстоящим матчам.

Ранее в интернете появилось видео, содержащее интимные кадры с участием Дзюбы, передает агентство Nation News. Пользователи социальных сетей уже отреагировали на этот инцидент.