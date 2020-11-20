Минэкономразвития объявило об ускорении падения экономики России

Минэкономразвития зафиксировало усиление спада экономики России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По оценке Минэкономразвития РФ, падение ВВП России в октябре этого года ускорилось до 4,7% после спада до 3% в сентябре. Это следует из ведомственного анализа «Картина деловой активности».

«В октябре падение ВВП в годовом выражении ускорилось до 4,7% год к году по сравнению с 3% в годовом выражении в сентябре. Снижение ВВП по итогам десяти месяцев 2020 года оценивается на уровне —3,6%», — говорится в документе.

Усиление спада экономики объясняется ситуацией в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. В первом случае выпуск продукции сократился на 4,4%, во втором — на 6,6%. В других базовых отраслях ситуация стабильная.

Ранее департамент исследования и прогнозирования Центробанка предупредил о риске роста цен до конца года. Показатель годовой инфляции все же останется в пределах прогноза, сообщал регулятор.