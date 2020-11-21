Ученые нашли лекарство, которое защитит от любых коронавирусов

Добавление белка ACE2 в кровь зараженного коронавирусом нейтрализует SARS-CoV-2 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Для борьбы с коронавирусом в кровь зараженным пациентам предлагают вводить дополнительные копии белка ACE2, который взаимодействует с SARS-CoV-2 при его попадании в организм человека. Об этом заявил кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский, ссылаясь на научные труды.

«Можно [ввести ACE2] даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом. В этом случае добавленные рецепторы, как антитела, свяжут шипики коронавируса и не дадут ему атаковать наши клетки. Мы буквально ловим вирус на живца», — пишет Тышковский в своем Facebook. По его словам, эксперименты на клетках и тканях человека показали, что добавление белка ACE2 надежно нейтрализует SARS-CoV-2, мешая ему инфицировать клетки.

К тому же, отметил биоинформатик, рецептор ACE2 в человеческом организме расщепляет гормон ангиотензин II, который провоцирует повышенное артериальное давление, воспаление и цитокиновый шторм — один из главных факторов летального исхода у больных COVID-19. Это было подтверждено клиническими испытаниями на пациентке с коронавирусом, подчеркнул Тышковский.

Кандидат биологических наук признался, что у этого способа есть недостаток: белок ACE2 связывается с коронавирусом примерно в 100 раз хуже, чем антитела. Однако при добавлении в структуру рецептора единичных мутаций, ACE2 гораздо прочнее связывался с SARS-CoV-2, пишет Тышковский. По его данным, эксперименты показали, что по терапевтической дозе новое лекарство ничем не уступает антителам. К тому же, сообщил Тышковский, этот препарат способен противостоять дальнему родственнику нынешнего коронавируса, который был обнаружен в 2003 году — SARS-CoV-1.

Ранее ученые-генетики из Кембриджского университета США объявили, что коронавирусу удалось мутировать в три отдельных штамма, пишет агентство Nation News. Тем временем, во Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовали не применять противовирусный препарат «Ремдесивир» при лечении COVID-19 в больницах, сообщает RT. А в ОНФ сообщили, что в 85% российских аптек нет лекарств от коронавируса, передает «Национальная служба новостей».