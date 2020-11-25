Ирина Текслер поздравила Союз женщин России с 30-летием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина Текслер приняли участие в открытии женского форума «URAL IRON LACE» («Стальное кружево Урала»). Форум состоялся в рамках 30-летия Союза женщин России. В последний раз супруги Текслер появлялись вместе на публике полтора месяца назад.

Алексей Текслер и его супруга Ирина Текслер приняли участие в открытии женского форума «URAL IRON LACE» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирине Текслер вручили памятную медаль Союза женщин России за большой вклад в развитие благотворительности. «Спасибо вам, уважаемые подруги, за доверие, — отметила Ирина Текслер. — За полтора года мы сдружились и воплотили в жизнь много проектов. Пандемия нас заставила пересмотреть многие вещи и создать новые социально значимые проекты. Наши совместные усилия дают уверенность в будущем нашей Челябинской области».

Чета Текслер приняла участие в награждении активисток Союза женщин Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава региона в свою очередь сказал, что челябинские женщины находят время для общественной работы и профессионального развития, для семьи и творчества, и всегда остаются любящими женами, мамами, дочерьми и сестрами, опорой и поддержкой для своих близких. «Поздравляю вас с 30-летием Союза женщин, это одна из авторитетных и многочисленных общественных организаций России», — добавил он.

Алексей Текслер вручил активисткам награды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чета Текслер приняла участие в награждении активисток Союза женщин Челябинской области. В прошлый раз супруги приняли участие в высадке кедров в центре Челябинска 9 октября.