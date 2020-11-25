25 ноября 2020

Челябинский губернатор вывел в свет свою супругу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии Женского форума 2020 «URAL IRON LACE» («СТАЛЬНОЕ КРУЖЕВО УРАЛА»). Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер поздравила Союз женщин России с 30-летием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина Текслер приняли участие в открытии женского форума «URAL IRON LACE» («Стальное кружево Урала»). Форум состоялся в рамках 30-летия Союза женщин России. В последний раз супруги Текслер появлялись вместе на публике полтора месяца назад.

Союз женщин. Челябинск
Алексей Текслер и его супруга Ирина Текслер приняли участие в открытии женского форума «URAL IRON LACE»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирине Текслер вручили памятную медаль Союза женщин России за большой вклад в развитие благотворительности. «Спасибо вам, уважаемые подруги, за доверие, — отметила Ирина Текслер. — За полтора года мы сдружились и воплотили в жизнь много проектов. Пандемия нас заставила пересмотреть многие вещи и создать новые социально значимые проекты. Наши совместные усилия дают уверенность в будущем нашей Челябинской области».

Союз женщин. Челябинск
Чета Текслер приняла участие в награждении активисток Союза женщин Челябинской области
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава региона в свою очередь сказал, что челябинские женщины находят время для общественной работы и профессионального развития, для семьи и творчества, и всегда остаются любящими женами, мамами, дочерьми и сестрами, опорой и поддержкой для своих близких. «Поздравляю вас с 30-летием Союза женщин, это одна из авторитетных и многочисленных общественных организаций России», — добавил он.

Союз женщин. Челябинск
Алексей Текслер вручил активисткам награды
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чета Текслер приняла участие в награждении активисток Союза женщин Челябинской области. В прошлый раз супруги приняли участие в высадке кедров в центре Челябинска 9 октября.

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