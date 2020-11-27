ЕР пообещали большинство по итогам выборов в Госдуму-2021

«Единая Россия» получит простое большинство в Госдуме по итогам выборов 2021 года. Таким мнением с URA.RU поделился директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. Ранее в некоторых источниках появился прогноз о том, что партия повторит результат выборов в федеральный парламент 2016 года (343 мандата из 450).
«Думаю, что по списку ЕР наберет около 40% (90 мандатов — прим. ред.), плюс проведет 150-170 кандидатов по одномандатным округам. Это даст возможность партии сформировать простое большинство в Госдуме», — отметил Бондаренко. О повторении результатов 2016 года не говорит и руководство единороссов — агентство писало, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ставил задачу получить 301 мандат.
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов рассказал изданию РБК, что на партийном совещании получение «устойчивого большинства» называлось минимально возможным результатом на выборах-2021. Источник URA.RU в партии расшифровывает, что «устойчивое большинство» означает получение более 250 депутатских кресел в Госдуме.
Политолог Бондаренко также считает, что на конституционное большинство (более 2/3 мандатов) ЕР рассчитывать не приходится. «Партия уже 20 лет у власти, у избирателей накопилась усталость. Это естественно», — уверен эксперт.
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