Норвежских патриотов выгоняют из армии из-за наличия родственников в других государствах Фото: Николай Бастриков © URA.RU

После пяти месяцев службы в армии Мартина Якобсена посчитали неблагонадежным и выгнали из армии из-за русской матери и наличия родственников в России. Молодой человек, планировавший карьеру военного, считает, что его заранее обвинили в госизмене.

Двадцатилетний Якобсен получил увольнение со службы с определением, что власти заподозрили его в том, что он может быть шпионом. Как пишет норвежское издание NRK, уже после поступления в армию начальники выяснили, что его мать является русской, а в РФ проживают другие родственники. «Чувствую себя так, словно меня заранее обвинили в государственной измене», — поделился с изданием Якобсен.

Молодой человек рассказал, что в России был всего два раза в жизни: в два года и 17 лет. Мать солдата и вовсе живет в Норвегии более 20 лет. «Государство как будто сказало мне: ты недостаточно норвежец. А я-то всегда чувствовал себя истинным норвежцем. Это очень горько», — рассказал бывший военнослужащий, который давно мечтал служить в армии.

За последние четыре года отказали в службе в армии 700 военным, так как они не смогли пройти проверку на благонадежность. Между тем в вооруженных силах пояснили, что к службе с апреля этого года не будут допускать людей, которые имеют связи с другими странами. В частности, отказали в службе военнослужащим, которые имеют связи с Россией, Украиной, Белоруссией, КНР, Ираном, Филиппинами, Бразилией и Мексикой. Руководитель отдела кадров и призывного центра вооруженных сил Гунн Элисабет Хобьёрг заявила, что именно эти страны представляют угрозу для Норвегии и НАТО.