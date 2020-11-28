Названы сроки возобновления строительства «Северного потока — 2»

В декабре возобновится строительство газопровода «Северный поток — 2». Проект был поставлен на паузу около года назад. Эту информацию подтвердил официальный представитель компании Nord Stream 2.
«Работа над проектом международного газопровода Nordstream 2 будет продолжена в начале декабря», — сообщает радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании. Управление водных путей и судоходства Балтийского моря в Штральзунде объявило о строительных работах к югу от района Адлергрунд, попросило капитанов проявить особую осторожность, поскольку именно там заканчиваются две ветки будущих трубопроводов. По данным радиостанции, на данном этапе необходимо проложить всего около 75 км.
США могут пойти на войну с Россией, чтобы помешать закончить строительство газопровода «Северный поток — 2», считает представитель Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев, передает агентство Nation News. Французский депутат Тьерри Мариани не исключил, что под давлением Джо Байдена, готовящегося стать американским президентом, Евросоюз может отказаться от завершения строительства газопровода.
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