29 ноября 2020
28 ноября 2020

Прокуратура нашла коррупцию в свердловском заксобрании

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, заксобрание свердловской области
Силовики требуют лишить должностей двух депутатов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В свердловском заксобрании ответили на претензию областной прокуратуры относительно совмещения государственных должностей председателями двух парламентских комитетов. Как сообщила URA.RU спикер Людмила Бабушкина, ею был направлен запрос в Госдуму РФ.

«Там тоже есть такая практика, да и в регионах подобные случаи нередки. Дождемся ответа, а потом будем двигаться дальше», — рассказала Людмила Бабушкина. На ближайшем заседании заксобрания 8 декабря 2020 года рассматривать вопрос не планируется. Ранее Владимир Терешков утверждал, что такое совмещение является общественной нагрузкой.

Как писало URA.RU, надзорное ведомство усмотрело нарушения антикоррупционного законодательства в совмещении председателем бюджетного комитета Владимиром Терешковым должности председателя комиссии по регламенту, а председателем комитета по законодательству и общественной безопасности Владимиром Никитиным должности председателя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе. В связи с этим в адрес председателя заксобрания внесено представление об устранении нарушений законодательства.

В ходе предыдущей проверки аналогичное представление было внесено в отношении депутата Алексея Коробейникова. Он совмещает пост главы мандатной комиссии с должностью зампреда комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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