Глава центра «Вектор» раскрыл подробности о вакцине от ВИЧ

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» ведет работу над вакциной от ВИЧ более 20 лет, уже проводились первые испытания на добровольцах. Об этом URA.RU рассказал глава «Вектора» Ринат Максютов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России есть прототипы вакцины от ВИЧ. По словам главы ведомства, работу над ней ведет центр «Вектор». Других подробностей Попова не раскрыла.
«Данная вакцина — это разработка не последних нескольких лет. У нас накоплен уже более чем 20-летний опыт работы по созданию ВИЧ-вакцины. В первую очередь мы говорим о прототипе вакцины, который уже успешно прошел первую фазу клинических исследований на добровольцах. Сейчас исследования временно приостановлены — было такое время», — рассказал URA.RU Максютов. Глава центра не стал давать комментарии о причинах приостановки испытаний и возможных сроках их восстановления.
ВИЧ существует уже долгое время, но вакцины от него все еще нет, добавил Максютов. «До сих пор, несмотря на очень длительную историю по противодействию ВИЧ, к сожалению, все попытки по созданию вакцин не увенчались таким успехом, чтобы побороть данное заболевание», — заключил Максютов.
Всемирная организация здравоохранения еще в XX веке заявила о начале пандемии ВИЧ. По оценкам ВОЗ и ООН, с 1981 по 2006 год от заболеваний, связанных с вирусом, скончалось более 25 миллионов человек. По состоянию на 2011 год около 60 миллионов человек являлись носителями ВИЧ.
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