Попова заявила о наличии в России прототипов вакцины от ВИЧ

Разработкой вакцины от ВИЧ в России занимаются уже давно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России уже есть собственные прототипы вакцины от ВИЧ. Об этом на заседании правительства сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, Россия уже давно принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ. «У нас есть свои прототипы и свои вакцины», — приводит слова Поповой РИА «Новости». По ее данным, разработкой вакцины от ВИЧ занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск), разработчик второй российской вакцины от коронавируса «ЭпикВакКорона».

Ранее заведующая отделом профилактики и психосоциального консультирования Свердловского областного центра по борьбе со СПИД Ольга Прохорова рассказала URA.RU, что ВИЧ-инфекция может протекать без симптомов до 5-7 лет. При острых проявлениях ВИЧ возможны подъем температуры и интоксикация. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД.