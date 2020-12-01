Попова заявила о наличии в России прототипов вакцины от ВИЧ

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Разработкой вакцины от ВИЧ в России занимаются уже давно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России уже есть собственные прототипы вакцины от ВИЧ. Об этом на заседании правительства сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, Россия уже давно принимает участие в разработке вакцины от ВИЧ. «У нас есть свои прототипы и свои вакцины», — приводит слова Поповой РИА «Новости». По ее данным, разработкой вакцины от ВИЧ занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск), разработчик второй российской вакцины от коронавируса «ЭпикВакКорона».

Ранее заведующая отделом профилактики и психосоциального консультирования Свердловского областного центра по борьбе со СПИД Ольга Прохорова рассказала URA.RU, что ВИЧ-инфекция может протекать без симптомов до 5-7 лет. При острых проявлениях ВИЧ возможны подъем температуры и интоксикация. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИД.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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