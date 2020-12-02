Рогозин признался, что начинает утро со стрельбы. Видео

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RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, рогозин дмитрий, заседание одкб
Рабочий настрой на день глава «Роскосмоса» получает от стрельбы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава госкорпорации «Росковсмос» Дмитрий Рогозин признался, что с утра ему нравится практиковаться в стрельбе. Это создает рабочий настрой на день.

«Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее», — написал он на странице в Facebook. На видео показано, как он стреляет по мишеням разной удаленности и с разных точек.

Ранее Рогозин представил свои песни о космосе. На сайте «Роскосмоса» появился соответствующий раздел, пишет «Национальная служба новостей». Композиции на стихи Рогозина и его жены Татьяны можно послушать онлайн или скачать, уточняет телеканал 360. Одна из песен стала гимном космодрома «Восточный», сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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