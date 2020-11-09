09 ноября 2020

Роскосмос выложил на своем сайте песни Рогозина

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Фестиваль
Песни Дмитрия Рогозина появились на сайте Роскосмоса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На сайте госкорпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями о космосе. Автором пяти из них является гендиректор компании Дмитрий Рогозин.

На сайте есть такие композиции, как «Над землей летит корабль», «Над Россией», «Не стреляй» и другие. Их можно послушать онлайн, скачать или посмотреть видео на площадке Youtube. Среди авторов композиций также есть супруга главы «Роскосмоса» Татьяна Рогозина.

Ранее Рогозин в своем Twitter поделился песней, которую написал о своей первой любви, юношестве и настоящих чувствах, передает телеканал 360. Музыку для композиции написал Андрей Ктитарев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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