Роскосмос выложил на своем сайте песни Рогозина

На сайте госкорпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями о космосе. Автором пяти из них является гендиректор компании Дмитрий Рогозин.
На сайте есть такие композиции, как «Над землей летит корабль», «Над Россией», «Не стреляй» и другие. Их можно послушать онлайн, скачать или посмотреть видео на площадке Youtube. Среди авторов композиций также есть супруга главы «Роскосмоса» Татьяна Рогозина.
Ранее Рогозин в своем Twitter поделился песней, которую написал о своей первой любви, юношестве и настоящих чувствах, передает телеканал 360. Музыку для композиции написал Андрей Ктитарев.
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