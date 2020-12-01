Под Челябинском рабочие нашли мертвого младенца

Мертвого малыша выбросили в коробке из-под обуви Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На свалке под Челябинском нашли мертвого младенца, сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону. Начатое расследование поставлено под контроль руководством управления.

«Тело грудного ребенка обнаружили днем 1 декабря на полигоне ТБО в Сосновском районе, куда вывозят мусор из Челябинска. Мертвого младенца в коробке из-под обуви обнаружил рабочий сортировочного комплекса», — пояснили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит причины смерти ребенка. По результатам доследственной проверки будет принято процессулаьное решение, добавили в ведомстве.

Также сегодня стало известно о приговоре челябинке, буквально пытавшей маленьких сына и дочь. В марте 2019 года нанесла сыну 2018 года рождения черепно-мозговую травму. В августе того же года в отделении инфекционной больницы она избила 8-месячного ребенка до разрыва почки. 30-летней женщине предстоит провести в колонии пять лет.