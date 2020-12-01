Мать избила младенца до разрыва почки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Металлургический районный суд приговорил 30-летнюю мать двоих малышей к 5 годам лишения свободы. Также ей предстоит выплатить детям компенсацию морального вреда. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Суд установил, что женщина в марте 2019 года нанесла сыну 2018 года рождения черепно-мозговую травму. В августе того же года в отделении инфекционной больницы она избила 8-месячного ребенка до разрыва почки», — уточнили URA.RU в областной прокуратуре.

Кроме того, мать истязала и свою старшую дочь 2016 года рождения. Женщина оскорбляла ее нецензурной бранью, держала на вытянутых руках за пределами балкона, причиняя психические и нравственные страдания.

«Виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 15 тыс. рублей. Также будет взыскан моральный вред обоим детям в размере 500 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно», — добавили URA.RU в ведомстве.