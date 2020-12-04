Первого вице-губернатора ХМАО лечат в Москве из-за родственников

За состоянием Геннадия Бухтина следят московские и югорские врачи Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Семья первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина настояла на его транспортировке в Москву для лечения, поскольку круг ближайших родственников чиновника проживает в российской столице. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Состояние Геннадия Федоровича непростое. Поэтому было логично, что семья хотела находиться с ним рядом в такой момент, чтобы оказывать ему поддержку и находиться в личном контакте с лечащим врачом», — рассказал инсайдер и добавил, что состояние Бухтина позволило осуществить транспортировку до Москвы.

Источник агентства в сфере здравоохранения ХМАО сообщил, что лечение Бухтина в Сургуте соответствовало всем стандартам. «Московские врачи находятся в контакте с югорскими медиками. Они отмечают профессионализм коллег и говорят, что план лечения был подобран правильно. Коллеги из столицы намерены и дальше продолжать консультации с местными врачами, поскольку те с самого начала вели пациента», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, говорит, что лечение Бухтина курировал вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов, поскольку он отвечает за работу департамента здравоохранения. «Губернатор [Югры Наталья Комарова] также была глубоко погружена в ситуацию. У Геннадия Федоровича имелись все необходимые медицинские препараты и были созданы все условия для получения квалифицированной помощи. Глава региона и после транспортировки в Москву продолжает контролировать ситуацию», — добавил инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей Югры по-прежнему не комментируют состояние Бухтина, ссылаясь на врачебную тайну. Но подтверждают, что первый заместитель губернатора находится на больничном.