В ХМАО нефтяники сокращают вахтовиков из-за коронавируса

«Сургутнефтегазу» невыгодно содержать вахтовиков из-за коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Компания «Сургутнефтегаз» намерена сократить число сотрудников, работающих вахтовым методом. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Нескольким структурным подразделениям СНГ уже поставлена задача сократить число вахтовиков до апреля 2021 года. Кому-то на 10%, кому-то на 30%. А в перспективе такой подход должен быть системным для всей компании. На эту тему запланирован ряд совещаний», — сообщил инсайдер.

Источник URA.RU, работающий внутри самой компании, считает, что все происходящее связано с эпидемией коронавируса. «Вахтовиков из-за COVID-19 приходится две недели держать в буферных зонах, прежде чем они приступят к работе. Это крайне неудобно для компании. Поэтому, видимо, решено делать ставку на местные кадры», — объясняет собеседник агентства. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» отказались комментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в «Сургутнефтегазе» работники боятся лишиться премий в случае заражения коронавирусом. Поэтому предпочитают не уходить на больничный, а брать дни в счет отпуска.

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Позднее в пресс-службе «Сургутнефтегаза» все-таки прокомментировали ситуацию: «Никаких заданий по структурным подразделениям о сокращении вахтовиков не спускалось. Их набор продолжается. Конечно, в первую очередь предпочтение отдается местным специалистам. Но сотрудники, работающие вахтовым методом, также привлекаются».