07 декабря 2020

Климатолог: уральскому региону грозит аномальный антициклон. «Температуры будут очень низкие»

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Климатолог предполагает, что если антициклон придет в Екатеринбург, то ночная температура воздуха сильно опустится Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аномально высокое давление из-за антициклона «Хавьер» может переместиться из Москвы в Екатеринбург. Прогнозы в этих двух регионах нередко схожи, напомнила URA.RU кандидат географических наук, преподаватель Челябинского государственного университета, метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова.

В понедельник Москва побила рекорд 2002 года по высоте атмосферного давления. Из-за антициклона оно достигло 768,7 миллиметра ртутного столба. При этом температура для такого давления оказалась очень высокой — -5 градусов днем.

«В Екатеринбурге часто прогноз по Москве. Антициклон это как раз высокое давление с нисходящими токами воздуха. Но оно, конечно, для такой температуры уникально. Обычно при таком давлении температура все-таки значительно ниже. Мне кажется ночные (температуры) будут сильно низкие. Готовьтесь», — говорит Пестрякова.

В ближайшее время дневные температуры в Екатеринбурге будут держаться на уровне -6, -8 градусов. Ночью синоптики обещают до -14. Московский антициклон приносит не только высокое давление, но и проблемы со здоровьем, напоминает Пестрякова. «Тип погоды такой, называется спастический, когда у стариков, детей голова болит. У больных людей это может быть сосудистая катастрофа», — подчеркнула климатолог.

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© Служба новостей «URA.RU»
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