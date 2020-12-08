Соцсети вскипели из-за скандала на матче Лиги чемпионов

Футбольный матч в рамках Лиги чемпионов (ЛЧ) между французским «ПСЖ» и турецким «Истанбул Башахеширом» завершился на 15 минуте расистским скандалом. В соцсетях недоумевают, как перепалка между игроками и запасным судьей привела к подобному инциденту.

Матч шестого тура группового этапа ЛЧ пришлось прервать на 15 минуте после показанной игроку турецкого клуба Пьеру Вебо красной карточки. Резервный арбитр матча Себастьян Колтеску, комментируя решение судьи вслух, кинул фразу: «Что этот черный парень себе позволяет?». После этого Вебо и нападающий турецкого клуба Демба Ба вступили с арбитром в словесную перепалку. Матч пришлось прервать.

Пользователи отмечают, что до этого матчи ЛЧ прерывались всего три раза: из-за сильной сильной непогоды, теракта и эпидемии коронавируса. Из-за расистского скандала матч перенесен впервые.

За всю историю Лиги матчи прерывались всего четыре раза

Естественно, не обошлось и без подколов в сторону российских клубов