Политэлиты Сургута договорились о сроках выбора главы города

Депутаты сургутской думы заинтересованы в скорейших перевыборах главы города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новые выборы главы Сургута могут состояться уже в январе 2021 года. Об этом URA.RU сообщил один из депутатов городской думы, пожелавший остаться анонимным.

«Чем скорее они состоятся, тем будет лучше. В 2021 году в сентябре Сургуте должны состояться выборы сразу нескольких уровней — в Госдуму, окружную, областную и городскую думу. К ним, естественно, нужно готовиться. И лучше, чтобы это делал человек, который уже освоился на новом для себя посту, способен контролировать ситуацию и выдавать нужный результат», — считает инсайдер.

Другой сургутский депутат рассказал агентству, что аппарат думы сейчас изучает законодательство на предмет того, в какие сроки можно провести все конкурсные процедуры по выборам главы Сургута. «Если Шувалов принял для себя решение, то понятно, что нет резона его уговаривать. Но вопрос с выборами главы нужно решать быстро. Консолидация элит в городе сейчас очень важна», — считает народный избранник.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова в разговоре с журналистом агентства также подтверждала, что аппарат думы занимается проработкой всех вопросов, которые связаны с назначением конкурса на должность главы города. Но называть какие-то сроки посчитала преждевременным.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские депутаты собираются провести внеочередное заседание городской думы из-за отставки Шувалова. Она, как предполагают инсайдеры, связана с его переходом на работу в окружное правительство.