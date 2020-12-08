08 декабря 2020

Дума Сургута собирает внеочередное заседание из-за отставки мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета Думы города. Сургут, красноярова надежда, дума сургута
Сургутские депутаты готовятся принять отставку главы города Вадима Шувалова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Отставка главы Сургута

Дума Сургута 10 декабря соберется на внеочередное заседание для того, чтобы принять отставку мэра Вадима Шувалова. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На повестке дня будут стоять сразу несколько вопросов. Отставка главы Сургута, назначение временно исполняющего обязанности мэра и назначение конкурса по выборам», — заявил инсайдер.

Председатель думы Сургута Надежда Красноярова в разговоре с URA.RU подтвердила, что эти вопросы входят в повестку заседания. «Все будет происходить в соответствии с федеральным и окружным законодательством, а также уставом города», — пояснила Красноярова.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, отметил скорость принятия всех решений. «Когда уходил Дмитрий Попов (в 2016 году с поста главы Сургута — прим. ред.), между его заявлением и заседанием думы прошло три дня. Здесь все происходит быстрее. Сегодня подача заявления, завтра принятие отставки. И там как раз остается время для того, чтобы можно было успеть войти в состав окружного правительства», — предположил собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Вадим Шувалов подал в отставку. Предполагается, что временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Алексей Жердев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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