11 декабря 2020

Ученые нашли фактор, повышающий риск смерти от коронавируса

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Клипарт
У всех тяжелобольных коронавирус вызывал мутацию одних и тех же генов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Шотландские ученые установили взаимосвязь между всеми пациентами, перенесшими коронавирус в тяжелой форме. У переболевших обнаружена одна и та же мутация в генах.

«Специалисты изучили геном более двух тысяч больных коронавирусом, у которых заболевание протекало особенно тяжело, и обнаружили определенную закономерность — мутации в пяти генах», — сообщает сайт Argumenti.ru По мнению ученых, данное открытие поможет в дальнейшей разработке новых препаратов для лечения вируса.

Врачи рассказали, что в исследовании принимали участие 2 244 пациента с тяжелой формой заболевания. Результаты их тестов сравнивали с образцами здоровых людей. Во всех случаях были выявлены различные мутации в пяти генах заболевших. По мнению специалистов, такие мутации говорят об отклонении в формировании противовирусного иммунитета и, как следствие, развитию тяжелой формы болезни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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