РФ продлила провальное эмбарго на продукты после заморозки цен

Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр в России Михаил Мишустин.
«Правительство РФ постановляет ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», — говорится в документе. Запрет введен для США, стран Евросоюза, Украины, Канады, Австралии и некоторых других стран. Новыми в этом списке стали Великобритания и Северная Ирландия.
Указ о продлении ответных санкций подписал президент России Владимир Путин 21 ноября 2020 года. Санкции действуют с августа 2014 года. За шесть лет не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов. Поставки «санкционных» товаров продолжают поступать в страну, но уже через третьи страны.
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