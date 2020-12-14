РФ продлила провальное эмбарго на продукты после заморозки цен

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал постановление о продлении эмбарго Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Правительство РФ продлило продовольственное эмбарго до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр в России Михаил Мишустин.

«Правительство РФ постановляет ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», — говорится в документе. Запрет введен для США, стран Евросоюза, Украины, Канады, Австралии и некоторых других стран. Новыми в этом списке стали Великобритания и Северная Ирландия.

Указ о продлении ответных санкций подписал президент России Владимир Путин 21 ноября 2020 года. Санкции действуют с августа 2014 года. За шесть лет не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов. Поставки «санкционных» товаров продолжают поступать в страну, но уже через третьи страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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