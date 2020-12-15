Вдова Кобзона рассказала об его изменах

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По словам вдовы артиста Иосифа Кобзона, он периодически изменял Фото: скрин YouTube-канал «Россия 1»

Народный артист Иосиф Кобзон изменял своей жене Нелли. Она об этом знала и до сих пор не может простить.

«Я не особо ревнивая, но тут уже было настолько все очевидно, что я собрала вещи и уехала с детьми на квартиру», — рассказала вдова на передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». По ее словам, такие вещи она простить не может.

Вдова призналась, что Кобзон никогда не просил прощения у нее. Он также отрицал встречи с другими женщинами.

Иосиф Кобзон скончался в августе 2018 года, пишет «Национальная служба новостей». Врач артиста рассказал, что он умер из-за рака, с которым боролся 15 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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