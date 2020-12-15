ЦБ предупредил об опасности инвестирования в недвижимость

Доля инвестиционных сделок выросла до 30—40% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2020 году проценты по вкладам обновили исторические минимумы. Многие клиенты решили вложить свои деньги в недвижимость. Доля инвестиционных сделок выросла до 30—40%. Однако в Центробанке предупредили о серьезной опасности такого инвестирования.

«Если рост ипотеки не будет поддержан увеличением предложения от застройщиков, то результатом может стать рост цен на недвижимость, снижение доступности жилья и повышение закредитованности граждан. По этой причине Банк России поддерживает ограниченный срок действия государственной программы субсидирования процентной ставки по ипотеке», — пишет «Коммерсант».

Часть клиентов вышла на фондовый рынок, остальные заинтересовались страховыми инвестиционными инструментами. Эти тренды уже ЦБ назвал потенциальными «новыми уязвимостями», ведь, насколько успешными будут эти инвестиции, пока прогнозировать сложно. Однако, несмотря на это, банковский депозит в дальнейшем будет пользоваться спросом, считают специалисты. В конечном счете перед всеми кредитными организациями стоит цель удержать вкладчиков, предложив им другие инструменты получения дохода. По информации Банка России, отток рублевых депозитов составил 1,4 трлн рублей, а сокращение валютных депозитов с начала года составило 13 млрд долларов.