Покрестился в России и просил гражданство: все о жизни Тагавы, сыгравшего Шанг Цзуна в Mortal Kombat

В возрасте 75 лет умер американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, который играл могущественного колдуна Шанг Цзуна в Mortal Kombat. Актер, который запомнился зрителям своими культовыми фразами, имел тесную связь с Россией — у него было православное крещение с именем Пантелеимон и, по некоторым данным, российское гражданство. Кроме того, он пытался найти русскую девушку на программе «Давай поженимся». О том, что известно о легендарном актере кино и озвучки — в материале URA.RU.

Смерть легенды

Кэри-Хироюки Тагава скончался в возрасте 75 лет. У актера остались трое детей и двое внуков.

«Тагава скончался сегодня рано утром от осложнений, вызванных инсультом, в окружении своих детей. Его семья подтвердила эту новость», — написали в издании Deadline.

Что известно о Тагаве

Отец Кэри, американский гражданин японского происхождения, проходил службу на военной базе США. Его мать, уроженка Японии, была актрисой. В 1955 году семья переехала в Соединенные Штаты и окончательно там обосновалась. Во время обучения в школе будущий актер занимался кэндо и карате под руководством Масатоси Накаямы. Спустя шестнадцать лет после завершения обучения в Университете Южной Калифорнии он решил стать актером.

Получил гражданство РФ и стал православным

Тагава якобы принял христианство в 2015 году в Москве Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Прошение о предоставлении российского гражданства Тагава подал осенью 2015 года, тогда же заявил о том, что принял православие, пишет telegram-канал Shot. Тогда Тагаве было дано имя Пантелеимон. Однако, как пишет канал, постоянно актер жил на Гавайях.

«Мой отец в США изучал русский, мой дядя, будучи известным певцом, приезжал сюда с концертами в 60-х каждый год. Пел по-русски! Так что я просто продолжаю семейные традиции, связанные с Россией. Меня поразила глубина души русских людей, это первое, что мне бросилось в глаза при общении. Ваши душа, сердце, ум очень сильно отличаются от американского и европейского мышления», — цитирует Тагаву портал «Культурология».

Тагава искал русскую жену

Тагава принял участие в «Давай поженимся», чтобы найти русскую избранницу Фото: Первый канал/«Давай поженимся»

В 2010 году Тагава приехал в Россию, чтобы найти девушку на популярном шоу Первого канала «Давай поженимся». По его словам, из всех женщин он предпочитал только русских. Как приводит канал комментарии жениха, «более душевной жены ему не найти». Тогда Тагава рассказывал, что он спокойный и сильный мужчина, поэтому жену он хотел найти такую же.

«Жена-индианка поставила ему жесткое условие: или семья, или работа. Карьера оказалась важнее, и он развелся. С детьми и бывшей женой поддерживает теплые отношения. Не найдя признания на родине, в Японии, Кери отправился покорять Голливуд», — рассказывалось на программе о женихе.

Тогда Тагава выбрал девушку Наталью, но, как пишут в СМИ, общались они недолго — якобы она делала большой акцент на известности избранника. Позже в одном из интервью актер признался, что позже девушка снова пошла на передачу «Давай поженимся», после чего вышла замуж.

Роль в Mortal Kombat и фильмография

В Mortal Combat Тагава играл коварного колдуна Шанг Цзуна Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Mortal Kombat Тагава играл Шанг Цзуна — могущественного колдуна. Способностью этого персонажа является поглощение душ сильнейших бойцов и превращение в их аналоги. Образ Шанг Цзуна, воплощенный Тагавой в экранизации 1995 года, поклонники франшизы рассматривают как эталонный и практически безупречный. Актеру удалось убедительно передать надменный и зловещий нрав повелителя турнира, а его реплика «Твоя душа принадлежит мне!» со временем превратилась в одну из ключевых узнаваемых цитат персонажа.

Также он вернулся к этой роли в качестве приглашенного актера в сериале 2013 года Mortal Kombat: Legacy и в одном эпизоде Mortal Kombat X: Generations в 2015 году. В 2019 году он озвучил персонажа в видеоигре Mortal Kombat 11, а в 2023 году его внешность была использована в ролевой видеоигре «Mortal Kombat: Onslaught.

Помимо Mortal Kombat, Тагава снимался в ряде других заметных проектов, включая адмирала Минору Гэнду в фильме «Перл-Харбор» (2001); Лорда Тагоми в популярном научно-фантастическом сериале «Человек в высоком замке; Крулла в „Планете обезьян“ (2001); Эдди Сакамуру в „Восходящем солнце“ (1993). В целом, по данным сайта Kinopoisk.ru, Тагава снялся в 152 фильмах в период с 1979 по 2023 год. Среди известных режиссеров, с которыми он работал, были Филип Кауфман, Тим Бертон, Майкл Бэй, Роб Маршалл, Айвен Райтман и Джон Карпентер.

Однако фильмы — не единственное, что принесло известность актеру. Он также озвучивал видеоигры Soldier Boyz, Batman: Rise of Sin Tzu и World of Warcraft: Legion.

