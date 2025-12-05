Появились кадры эффектной встречи Путина у Президентского дворца в Нью-Дели

На кадрах видно, как автомобиль марки Aurus проезжает через ворота. Затем Путин вышел из автомобиля на красную ковровую дорожку, сделал совместную фотографию с премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед Президентским дворцом, где должна пройти церемония официальной встречи.

Ранее сообщалось, что визит Путина в Индию пройдет 4–5 декабря по приглашению Нарендры Моди и приурочен к заседанию Российско-индийского форума в Нью-Дели, где обсудят развитие двусторонней торговли и присутствия индийских компаний на российском рынке. Индийская сторона заранее анонсировала личную встречу премьера с президентом РФ и проявляла интерес к лимузину Aurus как к элементу российской дипломатии.