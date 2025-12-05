Логотип РИА URA.RU
Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели

05 декабря 2025 в 11:06
Церемония проходит в рамках государственного визита президента

Церемония проходит в рамках государственного визита президента (архивное фото)

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин приехал в президентский дворец в Нью-Дели для участия в церемонии официальной встречи, проходящей в рамках его государственного визита в Индию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU на месте событий.

Поездка Путина в Индию проходит 4–5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди и приурочена к Российско-индийскому форуму в Нью-Дели, где планируется углубление двусторонней торговли и сотрудничество в сфере обороны.

В Кремле ранее сообщали о подготовке значительного пакета экономических и торговых соглашений, а индийская сторона изучает возможность закупки у РФ дополнительных комплексов С-400. Это первая поездка президента в страну с начала спецоперации.

