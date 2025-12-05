Путин прибыл в президентский дворец в Нью-Дели
Церемония проходит в рамках государственного визита президента (архивное фото)
Фото: пресс-служба президента РФ
Президент РФ Владимир Путин приехал в президентский дворец в Нью-Дели для участия в церемонии официальной встречи, проходящей в рамках его государственного визита в Индию. Об этом сообщает корреспондент URA.RU на месте событий.
Поездка Путина в Индию проходит 4–5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди и приурочена к Российско-индийскому форуму в Нью-Дели, где планируется углубление двусторонней торговли и сотрудничество в сфере обороны.
В Кремле ранее сообщали о подготовке значительного пакета экономических и торговых соглашений, а индийская сторона изучает возможность закупки у РФ дополнительных комплексов С-400. Это первая поездка президента в страну с начала спецоперации.
Материал из сюжета:Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.