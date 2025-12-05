Задержаны подозреваемые в хищении более 5 млн рублей у бойцов СВО

Мошенники убеждали бойцов СВО предоставить доступ к банковским счетам, заявила Волк Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новосибирской области задержаны 11 подозреваемых в хищении денег участников спецоперации. Общая сумма причиненного ущерба — более 5,2 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО, задержали мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками регионального Управления ФСБ России», — заявила Волк в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Предварительно подозреваемые находили людей, которые хотели заключить контракт с Минобороны РФ и пойти в зону спецоперации, после чего убеждали их предоставить доступ к банковским счетам или передать банковские карты. Заработанные деньги военнослужащих они присваивали себе. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Выбирается мера пресечения.

