Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Задержаны подозреваемые в хищении более 5 млн рублей у бойцов СВО

05 декабря 2025 в 10:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мошенники убеждали бойцов СВО предоставить доступ к банковским счетам, заявила Волк

Мошенники убеждали бойцов СВО предоставить доступ к банковским счетам, заявила Волк

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новосибирской области задержаны 11 подозреваемых в хищении денег участников спецоперации. Общая сумма причиненного ущерба — более 5,2 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО, задержали мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками регионального Управления ФСБ России», — заявила Волк в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Предварительно подозреваемые находили людей, которые хотели заключить контракт с Минобороны РФ и пойти в зону спецоперации, после чего убеждали их предоставить доступ к банковским счетам или передать банковские карты. Заработанные деньги военнослужащих они присваивали себе. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Выбирается мера пресечения.

Продолжение после рекламы

В ноябре МВД сообщало о задержании в Москве двоих подозреваемых в вымогательстве 1,3 млн рублей у раненых участников СВО. По данным ведомства, они действовали в отношении двух военнослужащих, проходящих лечение после ранений, при обысках у них изъяли банковские карты, электронные носители и предметы, похожие на пистолеты, фигурантам предъявлены обвинения и избран арест.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Печалька
    05 декабря 2025 11:10
    Отправляли парней на "заработки", а потом присваивали их деньги? Российские бандюги на выдумки горазды, моральные ублюдки..
Добавить комментарий
Следующий материал