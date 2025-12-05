Задержаны подозреваемые в хищении более 5 млн рублей у бойцов СВО
Мошенники убеждали бойцов СВО предоставить доступ к банковским счетам, заявила Волк
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новосибирской области задержаны 11 подозреваемых в хищении денег участников спецоперации. Общая сумма причиненного ущерба — более 5,2 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у военнослужащих, убывших в зону проведения СВО, задержали мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками регионального Управления ФСБ России», — заявила Волк в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.
Предварительно подозреваемые находили людей, которые хотели заключить контракт с Минобороны РФ и пойти в зону спецоперации, после чего убеждали их предоставить доступ к банковским счетам или передать банковские карты. Заработанные деньги военнослужащих они присваивали себе. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Выбирается мера пресечения.
В ноябре МВД сообщало о задержании в Москве двоих подозреваемых в вымогательстве 1,3 млн рублей у раненых участников СВО. По данным ведомства, они действовали в отношении двух военнослужащих, проходящих лечение после ранений, при обысках у них изъяли банковские карты, электронные носители и предметы, похожие на пистолеты, фигурантам предъявлены обвинения и избран арест.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Печалька05 декабря 2025 11:10Отправляли парней на "заработки", а потом присваивали их деньги? Российские бандюги на выдумки горазды, моральные ублюдки..