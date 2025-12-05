Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Ушаков раскрыл, поговорят ли Путин и Трамп в ближайшее время

Ушаков: разговор Путина и Трампа не планируется, но может быть легко организован
05 декабря 2025 в 10:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кремль ожидает реакцию коллег из США на прошедшую встречу Путина и Уиткоффа, заявил Ушаков

Кремль ожидает реакцию коллег из США на прошедшую встречу Путина и Уиткоффа, заявил Ушаков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, однако может быть легко организован. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Телефонного разговора с Трампом в графике Путина пока нет, но при необходимости он легко организуется», — заявил Ушаков. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого помощник президента отметил, что Кремль ожидает реакцию Вашингтона по итогам прошедшей встречи Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла во вторник, второго декабря. Основной темой обсуждения стал американский план по украинскому урегулированию.

Продолжение после рекламы

Ранее о возможности оперативной организации разговора Путина и Трампа сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркивая, что при необходимости контакт двух лидеров можно установить «моментально». Тогда в Кремле также напоминали, что Россия сохраняет готовность к урегулированию ситуации на Украине, а задержки в переговорах объяснялись проблемами со стороны Киева.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал