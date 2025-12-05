Ушаков раскрыл, поговорят ли Путин и Трамп в ближайшее время

Кремль ожидает реакцию коллег из США на прошедшую встречу Путина и Уиткоффа, заявил Ушаков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, однако может быть легко организован. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Телефонного разговора с Трампом в графике Путина пока нет, но при необходимости он легко организуется», — заявил Ушаков. Его слова приводит ТАСС. Помимо этого помощник президента отметил, что Кремль ожидает реакцию Вашингтона по итогам прошедшей встречи Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа.

Встреча Путина и Уиткоффа прошла во вторник, второго декабря. Основной темой обсуждения стал американский план по украинскому урегулированию.

