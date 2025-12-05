Затишье перед бурей: ждать ли магнитный шторм 6 декабря 2025

В ближайшие дни на Земле вновь начнется геомагнитный шторм Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Последние несколько дней магнитосфера Земли вновь находится под ударом геомагнитного шторма. Но похоже, что в субботу метеозависимых ждет небольшая передышка: URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 6 декабря 2025.

Солнечная активность 6 декабря

Ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ продолжают следить за поверхностью звезды. 48-часовой индекс солнечной активности составляет сейчас около 6.6 из 10. За последние сутки зарегистрировано несколько вспышек класса C. Поток радиоизлучения по индексу F10.7 держится на уровне 190, что указывает на повышенный солнечный фон.

Вероятность магнитной бури 6 декабря

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни Фото: Лаборатория солнечной активности

По прогнозу ученых, в субботу, 6 декабря произойдет небольшая передышка между магнитными бурями 5 и 7 декабря. С вероятностью 39% можно ждать спокойную магнитосферу, 35% — что магнитосфера окажется возбужденной, и 26% — шанс магнитной бури. Для большинства людей день пройдет без изменений самочувствия, однако у метеочувствительных возможны головные боли, проблемы с концентрацией внимания и сном.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Судя по предварительному прогнозу на декабрь, пик геомагнитной активности придется на конец месяца. По текущим данным ученых:

5–7 декабря — период повышенной вероятности возмущений, возможны слабые магнитные бури.

8–20 декабря — преимущественно спокойная геомагнитная обстановка.

21–24 декабря — второй активный период месяца, прогнозируется слабая магнитная буря.

25-28 декабря – спокойная геомагнитная обстановка.

29-31 декабря — возбужденная магнитосфера Земли с возможным штормом.

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

Стоит учитывать, что прогноз на месяц вперед может оказаться неточным: ведь никто не застрахован от внезапной активности на Солнце. Поэтому метеозависимым людям лучше следить за актуальными прогнозами на ближайшие дни.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это ответ магнитного поля Земли на возмущения, которые приходят от Солнца вместе с потоком заряженных частиц и выбросами плазмы. Когда такой поток достигает нашей планеты, он нарушает стабильность магнитосферы, и ее состояние начинает колебаться.

При сильных бурях могут нарушаться работа спутников, GPS, радиосвязь и даже энергосистем. Люди тоже нередко ощущают такие изменения самочувствием — особенно те, у кого есть хронические заболевания.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Магнитные бури ощущают метеозависимые люди по всему миру Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Даже при небольших нарушениях магнитного поля многие люди отмечают ухудшение самочувствия. Чаще всего появляются головные боли, ощущение тяжести в голове, повышенная утомляемость и снижение концентрации. Возможны перепады артериального давления, учащенный пульс, нарушения сна. У некоторых проявляется раздражительность, тревога или ощущение внутреннего напряжения, которое сложно объяснить.

У людей с хроническими заболеваниями сердца и сосудов такие симптомы обычно выражены сильнее. Геомагнитные колебания создают дополнительную нагрузку на организм, и он реагирует более чувствительно на любые внешние изменения.

Какие таблетки принимать при магнитных бурях

Врачи советуют при метеозависимости сначала понаблюдать за своим состоянием. Если магнитные бури вызывают дискомфорт, стоит обратиться к специалисту, чтобы терапевт определил, не скрывают ли симптомы невыявленное заболевание. Рекомендации по препаратам:

При головной боли: парацетамол или ибупрофен — по инструкции.

При нервозности и бессоннице: глицин, магний, витамин B6, мягкие растительные седативные, такие как валериана и пустырник.

При скачках давления: принимать только назначенные кардиологом препараты в привычной дозировке, не экспериментировать с новыми средствами.

Для поддержки сердца и кровообращения: соблюдать назначения лечащего врача. При наличии предписанных антиагрегантов и вазодилататоров — не прекращать терапию.

