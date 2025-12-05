Логотип РИА URA.RU
В Индии появилась огромная матрешка. Видео

05 декабря 2025 в 11:19
В Дели установили пятиметровую матрешку-студию в честь запуска RT India

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В индийской столице Дели установили гигантскую матрешку высотой почти пять метров в честь запуска телеканала RT India. Об этом сообщает RT в своем telegram-канале.

«Это не просто арт-объект, а иммерсивное пространство. Внутри матрёшка оформлена как новостная мини-студия», — рассказали RT в своем telegram-канале.

Любой желающий может зайти внутрь инсталляции и попробовать себя в роли ведущего, так как в ней установлены профессиональный микрофон, осветительное оборудование и рабочий стол. Арт-объект призван символизировать открытость нового медиапроекта и его диалог с индийской аудиторией.

