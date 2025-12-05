Украина подтвердила появление БПЛА у самолета Зеленского

Четыре неопознанных дрона летели рядом с бортом украинского президента в Ирландии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Четыре беспилотника неизвестного происхождения сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского перед посадкой в аэропорту Дублина. Об этом сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это никак не повлияло на визит», — заявил Литвин. Его слова передает «РБК-Украина».

Ирландские власти начали расследование инцидента, при этом силы ПВО задействованы не были. По данным издания, дроны также зависали над кораблем ВМС Ирландии, размещенным в море в преддверии визита.

