Украина подтвердила появление БПЛА у самолета Зеленского
Четыре неопознанных дрона летели рядом с бортом украинского президента в Ирландии
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Четыре беспилотника неизвестного происхождения сопровождали самолет президента Украины Владимира Зеленского перед посадкой в аэропорту Дублина. Об этом сообщил советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин.
«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это никак не повлияло на визит», — заявил Литвин. Его слова передает «РБК-Украина».
Ирландские власти начали расследование инцидента, при этом силы ПВО задействованы не были. По данным издания, дроны также зависали над кораблем ВМС Ирландии, размещенным в море в преддверии визита.
Подобные инциденты с беспилотниками участились в Европе за последние месяцы. Власти ряда стран были вынуждены закрывать аэропорты и поднимать в воздух истребители для идентификации воздушных целей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.