В России взлетела средняя стоимость новых отечественных и китайских авто

Лидером по росту средней стоимости на авто впервые за долгое время стала Москва и область Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России в ноябре 2025 года зафиксирован очередной рост средней стоимости новых автомобилей, который стал самым заметным с начала года. Так, средняя цена автомобилей отечественного производства увеличилась на 8% по сравнению с октябрем, при этом средняя стоимость новых китайских машин выросла на 3%. Такие данные приводит сервис «Авто.ру Оценка».

«Средняя цена отечественной машины поднялась сразу на 8% относительно октября и достигла 1,85 миллиона рублей. Средняя стоимость китайского автомобиля превысила 3,68 миллиона рублей, что на 3% выше прошлого месяца», — говорится в пресс-релизе сервиса. Он есть в распоряжении URA.RU.

Резкий рост средней цены в ноябре объясняется как повышением розничных цен, так и изменением структуры самого предложения. Объем объявлений о продаже автомобилей из Китая за месяц уменьшился на 10%, а в годовом выражении — на 60%. Одновременно доля машин российских марок в экспозиции увеличилась на 13%. Основной вклад внес автомобильный бренд Tenet, который практически ежемесячно удваивает число размещенных объявлений. Отмечается и существенное расширение предложения машин марки Lada Iskra: в ноябре количество таких автомобилей выросло в полтора раза по сравнению с октябрем.

Дополнительным фактором увеличения средней цены российских автомобилей стало удорожание моделей Solaris KRS и HC. Их стоимость поднялась на 5% и 4% соответственно — до 2,5 и 2,9 млн рублей. Эти модификации возглавили рейтинг моделей, продемонстрировавших наибольший рост цены в ноябре по отношению к октябрю. В первую пятерку также вошли Solaris KRX (рост на 4% — до 2,6 млн рублей), Lada Iskra (на 3% — до 1,55 млн рублей) и SWM G05 (на 3% — до 2,01 млн рублей). В случае с Lada Iskra увеличение средней стоимости связано прежде всего с ростом доли объявлений о продаже более дорого оснащенных комплектаций.

Заметное снижение средней цены в ноябре зафиксировано лишь у пяти моделей. Кроссовер Jetour Dashing в среднем предлагался за три миллиона рублей, что на 3,6% ниже октябрьского уровня. Voyah Dream подешевел до 8,24 млн рублей (-1,6%), Omoda C5 — до 2,67 млн рублей (-1,4%). На 1% за месяц снизились средние цены на Exeed TXL (до 3,91 млн рублей) и Chery Tiggo 7L (до 2,9 млн рублей).

Существенное перераспределение структуры предложения по ценовым сегментам привело к разнонаправленной динамике средней стоимости новых автомобилей в регионах. В трех субъектах РФ по итогам ноября зафиксировано падение средней цены более чем на 10%. Наибольшее снижение отмечено в Калужской области, где средняя стоимость новых машин опустилась до 1,99 млн рублей. Далее следуют Оренбургская область с показателем 2,39 млн рублей и Ярославская область, где средняя цена уменьшилась до 2,45 млн рублей.

Лидером по росту средней стоимости нового автомобиля впервые за продолжительный период стала Московская область: за ноябрь показатель увеличился на 4,5% и превысил отметку 5,46 млн рублей. На втором месте — Саратовская область (рост на 4,3% — до 3,45 млн рублей), на третьем — Ростовская область (на 4% — до 2,25 млн рублей). В Санкт-Петербурге динамика была более сдержанной: средняя цена новых автомобилей поднялась лишь на 1%, до 3,3 млн рублей.