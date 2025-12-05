Мемориальный комплекс «РаджГхат» в Нью-Дели возведен на месте кремации политического деятеля и философа Махатмы Ганди, состоявшейся 31 января 1948 года. Для индуистской общины это считается священной территорией; на установленной там плите из черного мрамора выбита его последняя фраза — «О, Бог».

Ранее в ходе зарубежных поездок Путин также участвовал в памятных церемониях: во время государственного визита в Киргизию его торжественно встретили в аэропорту Манас, после чего он вместе с президентом Садыром Жапаровым возложил венки к мемориалу «Вечный огонь» в Бишкеке. Тогда же российский лидер обратил внимание на беркутов, которые были частью церемонии встречи.